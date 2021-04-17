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Овечкин забил в матче с «Филадельфией», до пятого места в истории НХЛ две шайбы

19:45
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». 35-летний россиянин отличился при игре в большинстве в первом периоде.

Для капитана это 23-я шайба (при 17 передачах) в 41 матче чемпионата в этом сезоне.

Всего у Овечкина стало 729 шайб за карьеру в НХЛ, по этому показателю он занимает шестое место в списке снайперов в истории лиги.

До пятой строчки, Марселя Дионна (731), ему осталось уже две шайбы. Рекорд НХЛ у Уэйна Гретцки — 894 гола.

По голам в большинстве Овечкин на втором месте в истории НХЛ. У него 268 шайб. Лидирует Дэйв Андрейчак (274 шайбы).

Следить за матчем «Филадельфия» — «Вашингтон» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

Видеотрансляция матча «Филадельфия» — «Вашингтон»

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