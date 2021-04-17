Овечкин забил в матче с «Филадельфией», до пятого места в истории НХЛ две шайбы

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». 35-летний россиянин отличился при игре в большинстве в первом периоде.

Для капитана это 23-я шайба (при 17 передачах) в 41 матче чемпионата в этом сезоне.

Всего у Овечкина стало 729 шайб за карьеру в НХЛ, по этому показателю он занимает шестое место в списке снайперов в истории лиги.

До пятой строчки, Марселя Дионна (731), ему осталось уже две шайбы. Рекорд НХЛ у Уэйна Гретцки — 894 гола.

По голам в большинстве Овечкин на втором месте в истории НХЛ. У него 268 шайб. Лидирует Дэйв Андрейчак (274 шайбы).

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It never gets old seeing Alex Ovechkin (@ovi8) score from the office... pic.twitter.com/KxvZ7LFZxg — NHL (@NHL) April 17, 2021

Видеотрансляция матча «Филадельфия» — «Вашингтон»