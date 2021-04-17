Овечкин забил в матче с «Филадельфией», до пятого места в истории НХЛ две шайбы
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». 35-летний россиянин отличился при игре в большинстве в первом периоде.
Для капитана это 23-я шайба (при 17 передачах) в 41 матче чемпионата в этом сезоне.
Всего у Овечкина стало 729 шайб за карьеру в НХЛ, по этому показателю он занимает шестое место в списке снайперов в истории лиги.
До пятой строчки, Марселя Дионна (731), ему осталось уже две шайбы. Рекорд НХЛ у Уэйна Гретцки — 894 гола.
По голам в большинстве Овечкин на втором месте в истории НХЛ. У него 268 шайб. Лидирует Дэйв Андрейчак (274 шайбы).
Следить за матчем «Филадельфия» — «Вашингтон» вы можете на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
It never gets old seeing Alex Ovechkin (@ovi8) score from the office... pic.twitter.com/KxvZ7LFZxg— NHL (@NHL) April 17, 2021
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