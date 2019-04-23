Овечкин вышел на 50-е место по очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин отметился голом в 6-м матче серии 1/8 финала Кубка Стэнли против "Каролины". Это его 65-я шайба в плей-офф за карьеру. Он вышел на чистое 22-е место в истории лиги. 66 шайб у Джо Нуиндайка, Сидни Кросби и Дени Савара.

Кроме того, он набрал 125-е очко в плей-офф и вышел на 50-е место в истории, повторив достижение Патрика Элиаша и Брэда Парка.