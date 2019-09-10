Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин угостил детей хлопьями, названными в его честь.

Они поступят в продажу 17 сентября. Часть денег, вырученных от их продажи, будет передана в фонд борьбы с детским раком.

33-летний форвард выступает за «Столичных» с 2005 года. В 2018 году Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим главный трофей НХЛ в качестве капитана команды.