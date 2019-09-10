Овечкин угостил детей хлопьями, названными в его честь
19:19
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин угостил детей хлопьями, названными в его честь.
Они поступят в продажу 17 сентября. Часть денег, вырученных от их продажи, будет передана в фонд борьбы с детским раком.
33-летний форвард выступает за «Столичных» с 2005 года. В 2018 году Овечкин привел «Вашингтон» к первой в истории клуба победе в Кубке Стэнли, став самым ценным игроком турнира и первым российским хоккеистом, завоевавшим главный трофей НХЛ в качестве капитана команды.
Special delivery from @ovi8 ?#OviOs at @APS_ATS! #ALLCAPS | @GiantFood pic.twitter.com/nHaELRNt7u— Washington Capitals (@Capitals) 10 сентября 2019 г.
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