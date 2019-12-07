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Овечкин сразу завершит карьеру, если побьет рекорд Гретцки

08:08
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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что стремится побить рекорд НХЛ по количеству голов, который принадлежит Уэйну Гретцки.

— Что произойдет, если я побью рекорд Гретцки? Наверное, вы больше никогда не увидите меня на льду. Завершу ли я карьеру? Да, сразу же, — цитирует Овечкина The Washington Post со ссылкой на программу In The Crease.

На счету россиянина 678 шайб в НХЛ, у канадца — 894.

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