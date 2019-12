Овечкин сразу завершит карьеру, если побьет рекорд Гретцки

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что стремится побить рекорд НХЛ по количеству голов, который принадлежит Уэйну Гретцки.

— Что произойдет, если я побью рекорд Гретцки? Наверное, вы больше никогда не увидите меня на льду. Завершу ли я карьеру? Да, сразу же, — цитирует Овечкина The Washington Post со ссылкой на программу In The Crease.

На счету россиянина 678 шайб в НХЛ, у канадца — 894.

