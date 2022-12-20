Форвард «Сан-Хосе» Хертл дисквалифицирован на две игры за удар Линдхольма клюшкой по лицу

Нападающий «Сан-Хосе» Томаш Хертл дисквалифицирован на два матча по итогам встречи с «Калгари» (2:5) в регулярном чемпионате НХЛ.

Чешский форвард ударил нападающего «Флэймз» Элиаса Линдхольма клюшкой по лицу. Во время игры Хертл отделался лишь малым штрафом за игру высоко поднятой клюшкой.

В прошедшем матче швед Линдхольм отметился дублем, который забил за 19 секунд. На счету Хертла одна шайба.