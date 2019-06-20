Овечкин - седьмой в голосовании за "Харт Трофи"

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин занял седьмое место по итогам голосования на приз самому ценному игроку сезона-2018/19 ("Харт Трофи").

Россиянин набрал 213 очков. Восемь человек поставили его на второе место, 13 – на третье, 25 – на четвертое и 17 – на пятое.

Напомним, что приз выиграл россиянин Никита Кучеров​ из "Тампа-Бэй"​ (1677 очков). Вторым стал капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби (739 очков), третьим – капитан "Эдмонтона" Коннор Макдэвид (465). Далее следуют Джонни Годро (442), Брэд Маршан (322) и Натан Маккиннон (265).

Овечкин выигрывал "Харт Трофи" в 2008, 2009 и 2013 годах.