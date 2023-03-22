Овечкин признан второй звездой матча «Вашингтон» — «Коламбус»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Коламбус» (6:7 ОТ).

Второй звездой встречи стал российский нападающий Александр Овечкин. 37-летний россиянин отметился заброшенной шайбой и побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству сезонов с 40 и более голами за карьеру.

Возглавил тройку форвард «Блю Джэкетс» Джек Рословик, оформивший дубль. Замкнул тройку защитник «Кэпиталз» Ник Дженсен, который забросил две шайбы.