Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

Россиянин сделал 3 результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (6:3).

Звание первой звезды дня получили сразу два хоккеиста: форварды «Эдмонтона» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль забили по 2 гола и по 2 результативных передачи в игре с «Аризоной» (5:3).

Третьей звездой дня стал вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин, отразивший все 36 бросков по своим воротам в матче с «Виннипегом» (3:0).