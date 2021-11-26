«Разыскивается за ограбление». Новый шлем Худобина выполнен в стиле Дикого Запада
Новый шлем Худобина поражает воображение
06:48
Новый шлем российского вратаря «Далласа» Антона Худобина исполнен в стиле Дикого Запада и вселенной «Гарри Поттера». На нем есть фото самого хоккеиста с надписью «Разыскивается за ограбление».
Спереди на шлеме изображен персонаж вселенной «Гарри Поттера» эльф Добби, который обладает многими магическими свойствами, в частности, может многновенно перемещаться в пространстве и обезоруживать врагов. Он как раз держит в руке фото Худобина.
ANTON KHUDOBIN new @DallasStars @NHL paint job!! Help the sheriff ? Dobby find the thief!!! ??? @VaughnHockey pic.twitter.com/yqzS0CXNIv— Sylvie Marsolais (@Sylabrush) November 25, 2021
35-летний Худобин в этом сезоне провел 7 матчей, в которых пропустил 23 шайбы. В среднем за игру он пропускал 3,73 шайбы, а коэффициент отраженных бросков составляет 87,29.
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