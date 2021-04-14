Овечкин повторил достижение Халла и Айзермана

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии». Заброшенная шайба стала для него 40-й во встречах с «Флайерз» за всю карьеру.

Ранее Овечкин не мене 40 раз поражал ворота «Атланты"/"Виннипега» (48), «Тампы» (48), «Каролины» (43), «Торонто» (41) и «Айлендерс» (40).

Таким образом, Овечкин повторил достижения Бретта Халла и Стива Айзермана, которые забрасывали минимум по 40 голов в ворота шести команд. Лидером по этому показателю является Фил Эспозито — 10 клубов.