«Вегас» пытался выменять Гецлафа у «Анахайма»

Ветеран «Анахайма» нападающий Райан Гецлаф в интервью The Athletic рассказал, что действительно мог покинуть команду в день дедлайна обменов и назвал одного из претендентов.

«Я не хочу вдаваться в подробности. К Мюррею (генменеджер «Анахайма» Боб Мюррей) обратилось несколько разных команд. «Вегас», думаю, в какой-то момент был в их числе. Я в этом уверен, ведь они соперники в нашем дивизионе», — сказал Гецлаф.

Отмечается, что 35-летний хоккеист действительно был готов покинуть «Уток», но только если клуб получил бы что-то значимое в обмен. Контракт Гецлафа истекает в конце этого сезона, по нему он зарабатывает 8,25 миллиона долларов за год.

Форвард провел всю свою карьеру в «Анахайме», который выбрал его под общим 19-м номером на драфте-2003. В составе «Дакс» он выиграл Кубок Стэнли в 2007 году. Всего в НХЛ на его счету 1090 матчей, в которых он набрал 980 (277+703) очков.