Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Филадельфия» (6:1). Все трое были выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал российский голкипер Илья Самсонов. Он отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

Второй звездой признан нападающий Энтони Манта, набравший 2 (1+1) очка. Возглавил тройку Конор Шири, который забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи.