Овечкин поддержал Амирова перед матчем с «Колорадо»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

Капитан столичной команды сфотографировался с табличкой, на которой была написана фамилия 21-летнего хоккеиста. Ранее Амирова в борьбе с опухолью мозга поддержал защитник «Калгари» Никита Задоров.

В феврале 2022 года стало известно, что у 20-летнего Амирова диагностирована опухоль мозга. Хоккеист проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии. В прошлом сезоне КХЛ он провел 10 игр и набрал 3 (1+2) очка. Он не играет с 3 января.