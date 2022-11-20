Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:02

Овечкин поддержал Амирова перед матчем с «Колорадо»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин поддержал форварда «Салавата Юлаева» Родиона Амирова.

Капитан столичной команды сфотографировался с табличкой, на которой была написана фамилия 21-летнего хоккеиста. Ранее Амирова в борьбе с опухолью мозга поддержал защитник «Калгари» Никита Задоров.

В феврале 2022 года стало известно, что у 20-летнего Амирова диагностирована опухоль мозга. Хоккеист проходил шестинедельный курс химиотерапии в Германии. В прошлом сезоне КХЛ он провел 10 игр и набрал 3 (1+2) очка. Он не играет с 3 января.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Салават Юлаев
Родион Амиров
0
Читайте также
Макдэвид отберет привычный приз Овечкина? Канадская суперзвезда забивает непривычно много
ЧМ-2022: расписание трансляций матчей чемпионата мира в Катаре
В Польше уличили США в плане ввязать страну в конфликт на Украине
Шеф Пентагона признал наличие у России «впечатляющего вооружения»
Зеленский заявил о желании РФ получить «краткосрочное затишье» в боевых действиях
Как снизить нагрузку на малый и средний бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бучневич в матче с «Анахаймом» забросил третью шайбу в сезоне

Бучневич в матче с «Анахаймом» оформил дубль
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 18 15 3 30
2 Каролина 17 10 7 22
3 Айлендерс 18 11 7 22
4 Рейнджерс 18 8 10 20
5 Питтсбург 17 7 10 17
6 Филадельфия 17 7 10 17
7 Вашингтон 19 7 12 17
8 Коламбус 16 6 10 13
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 15 2 30
2 Торонто 18 9 9 22
3 Тампа-Бэй 17 10 7 21
4 Детройт 17 8 9 20
5 Флорида 17 9 8 19
6 Монреаль 17 8 9 17
7 Баффало 17 7 10 14
8 Оттава 17 6 11 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 17 10 7 22
2 Виннипег 15 10 5 21
3 Колорадо 15 9 6 19
4 Нэшвилл 17 8 9 17
5 Сент-Луис 16 8 8 16
6 Миннесота 17 7 10 16
7 Чикаго 16 6 10 15
8 Аризона 16 6 10 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 18 14 4 28
2 Лос-Анджелес 20 11 9 23
3 Сиэтл 17 9 8 21
4 Эдмонтон 17 9 8 18
5 Калгари 16 7 9 16
6 Ванкувер 18 6 12 15
7 Сан-Хосе 19 6 13 15
8 Анахайм 17 5 12 11
Результаты / календарь
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
20.11 00:00
Флорида – Калгари
 - : -
20.11 03:00
Бостон – Чикаго
 - : -
20.11 03:00
Вашингтон – Колорадо
 - : -
20.11 03:00
Виннипег – Питтсбург
 - : -
20.11 03:00
Коламбус – Детройт
 - : -
20.11 03:00
Монреаль – Филадельфия
 - : -
20.11 03:00
Торонто – Баффало
 - : -
20.11 04:00
Даллас – Айлендерс
- : -
20.11 04:00
Миннесота – Каролина
 - : -
20.11 04:00
Нэшвилл – Тампа-Бэй
 - : -
20.11 04:00
Сент-Луис – Анахайм
 - : -
20.11 06:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 - : -
20.11 06:00
Эдмонтон – Вегас
 - : -
20.11 06:30
Сан-Хосе – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 32
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 19 28
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 17 28
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 17 15
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 18 13
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 17 12
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 14 1.89
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 12 2.07
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 11 2.09
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости