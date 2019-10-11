Овечкин обогнал Робитайла. До рекорда НХЛ 25 голов
Александр Овечкин в проигранном матче против «Нэшвилла» (5:6) оформил 133-й дубль в регулярных чемпионатах НХЛ и приблизился к занимающему 12-е место в списке лучших снайперов лиги Люку Робитайлу. На счету капитана «Вашингтона» теперь 661 гол, у легенды «Лос-Анджелеса» — 668.
Лучшие снайперы в истории НХЛ
|
Игрок
|
Страна
|
Матчи
|
Голы
|
1. Уэйн Гретцки
|
Канада
|
1487
|
894
|
2. Горди Хоу
|
Канада
|
1767
|
801
|
3. Яромир Ягр
|
Чехия
|
1733
|
766
|
4. Бретт Халл
|
США
|
1269
|
741
|
5. Марсель Дионн
|
Канада
|
1348
|
731
|
6. Фил Эспозито
|
Канада
|
1282
|
717
|
7. Майк Гартнер
|
Канада
|
1432
|
708
|
8. Марк Мессье
|
Канада
|
1756
|
694
|
9. Стив Айзерман
|
Канада
|
1514
|
692
|
10. Марио Лемье
|
Канада
|
915
|
690
|
11. Теему Селянне
|
Финляндия
|
1451
|
684
|
12. Люк Робитайл
|
Канада
|
1431
|
668
|
13. Александр Овечкин
|
Россия
|
1089
|
661
Зато по шайбам, заброшенным в большинстве, Овечкин, дважды наказавший «хищников» за грубость, уже обошел Робитайла и поднялся на четвертое место в истории НХЛ. Чаще российского форварда численное преимущество реализовывали Теему Селянне (255), Бретт Халл (265) и Дэйв Андрейчак (274).
Правда, для того, чтобы выйти на историческое первое место до конца текущего сезона Овечкину необходимо будет установить личный рекорд. Никогда ранее он не забрасывал больше 25 шайб в большинстве за один чемпионат. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры НХЛ по голам в большинстве
|
Игрок
|
Матчи
|
Голы
|
Голы в большинстве
|
Дэйв Андрейчак
|
1639
|
640
|
274
|
Бретт Халл
|
1269
|
741
|
265
|
Теему Селянне
|
1451
|
684
|
255
|
Александр Овечкин
|
1089
|
661
|
249
|
Люк Робитайл
|
1431
|
668
|
247
|
Фил Эспозито
|
1282
|
717
|
246
|
Брэндан Шэнахэн
|
1524
|
656
|
237
|
Марио Лемье
|
915
|
690
|
236
|
Марсель Дионн
|
1348
|
731
|
234
|
Дино Сисарелли
|
1232
|
608
|
232