Овечкин обогнал Робитайла. До рекорда НХЛ 25 голов

Александр Овечкин в проигранном матче против «Нэшвилла» (5:6) оформил 133-й дубль в регулярных чемпионатах НХЛ и приблизился к занимающему 12-е место в списке лучших снайперов лиги Люку Робитайлу. На счету капитана «Вашингтона» теперь 661 гол, у легенды «Лос-Анджелеса» — 668.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Игрок Страна Матчи Голы 1. Уэйн Гретцки Канада 1487 894 2. Горди Хоу Канада 1767 801 3. Яромир Ягр Чехия 1733 766 4. Бретт Халл США 1269 741 5. Марсель Дионн Канада 1348 731 6. Фил Эспозито Канада 1282 717 7. Майк Гартнер Канада 1432 708 8. Марк Мессье Канада 1756 694 9. Стив Айзерман Канада 1514 692 10. Марио Лемье Канада 915 690 11. Теему Селянне Финляндия 1451 684 12. Люк Робитайл Канада 1431 668 13. Александр Овечкин Россия 1089 661

Зато по шайбам, заброшенным в большинстве, Овечкин, дважды наказавший «хищников» за грубость, уже обошел Робитайла и поднялся на четвертое место в истории НХЛ. Чаще российского форварда численное преимущество реализовывали Теему Селянне (255), Бретт Халл (265) и Дэйв Андрейчак (274).

Правда, для того, чтобы выйти на историческое первое место до конца текущего сезона Овечкину необходимо будет установить личный рекорд. Никогда ранее он не забрасывал больше 25 шайб в большинстве за один чемпионат. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры НХЛ по голам в большинстве