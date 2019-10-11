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Овечкин обогнал Робитайла. До рекорда НХЛ 25 голов

07:08
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Александр Овечкин в проигранном матче против «Нэшвилла» (5:6) оформил 133-й дубль в регулярных чемпионатах НХЛ и приблизился к занимающему 12-е место в списке лучших снайперов лиги Люку Робитайлу. На счету капитана «Вашингтона» теперь 661 гол, у легенды «Лос-Анджелеса» — 668.

Лучшие снайперы в истории НХЛ

Игрок

Страна

Матчи

Голы

1. Уэйн Гретцки

Канада

1487

894

2. Горди Хоу

Канада

1767

801

3. Яромир Ягр

Чехия

1733

766

4. Бретт Халл

США

1269

741

5. Марсель Дионн

Канада

1348

731

6. Фил Эспозито

Канада

1282

717

7. Майк Гартнер

Канада

1432

708

8. Марк Мессье

Канада

1756

694

9. Стив Айзерман

Канада

1514

692

10. Марио Лемье

Канада

915

690

11. Теему Селянне

Финляндия

1451

684

12. Люк Робитайл

Канада

1431

668

13. Александр Овечкин

Россия

1089

661

Зато по шайбам, заброшенным в большинстве, Овечкин, дважды наказавший «хищников» за грубость, уже обошел Робитайла и поднялся на четвертое место в истории НХЛ. Чаще российского форварда численное преимущество реализовывали Теему Селянне (255), Бретт Халл (265) и Дэйв Андрейчак (274).

Правда, для того, чтобы выйти на историческое первое место до конца текущего сезона Овечкину необходимо будет установить личный рекорд. Никогда ранее он не забрасывал больше 25 шайб в большинстве за один чемпионат. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры НХЛ по голам в большинстве

Игрок

Матчи

Голы

Голы в большинстве

Дэйв Андрейчак

1639

640

274

Бретт Халл

1269

741

265

Теему Селянне

1451

684

255

Александр Овечкин

1089

661

249

Люк Робитайл

1431

668

247

Фил Эспозито

1282

717

246

Брэндан Шэнахэн

1524

656

237

Марио Лемье

915

690

236

Марсель Дионн

1348

731

234

Дино Сисарелли

1232

608

232

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