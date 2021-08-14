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Овечкин не исключил, что вернется в «Динамо» после окончания контракта с «Вашингтоном»

12:36
Александр Овечкин. Фото AFP
Александр Овечкин. Фото AFP
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Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не исключил, что вернется в московское «Динамо» по окончании контракта с «Кэпиталз».

«Конечно, рассчитываем выиграть Кубок Стэнли. Связан ли контракт с «Вашингтоном» с тем, что завершу карьеру в этом клубе? Поговорим через пять лет Желание вернуться в «Динамо» есть, но, опять же поговорим через пять лет», — приводит ТАСС слова Овечкина.

Овечкин — воспитанник «Динамо», он выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ. 27 июля 35-летний Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном», новое соглашение россиянина с клубом рассчитано на 5 лет.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12128381

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Иван Торопцев все материалы автора

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