Овечкин не исключил, что вернется в «Динамо» после окончания контракта с «Вашингтоном»
12:36
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не исключил, что вернется в московское «Динамо» по окончании контракта с «Кэпиталз».
«Конечно, рассчитываем выиграть Кубок Стэнли. Связан ли контракт с «Вашингтоном» с тем, что завершу карьеру в этом клубе? Поговорим через пять лет Желание вернуться в «Динамо» есть, но, опять же поговорим через пять лет», — приводит ТАСС слова Овечкина.
Овечкин — воспитанник «Динамо», он выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне-2012/13 во время локаута в НХЛ. 27 июля 35-летний Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном», новое соглашение россиянина с клубом рассчитано на 5 лет.
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