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«Сиэтл» подписал двусторонний контракт с Кэйлом Флери

04:48
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Защитник Кэйл Флери подписал контракт с «Сиэтлом», сообщается на официальном сайте клуба.

Двустороннее соглашение с 22-летним канадцем рассчитано на год с зарплатой в 750 тысяч долларов.

Флери был выбран «Сиэтлом» на драфте расширения. В минувшем сезоне защитник выступал за «Монреаль», однако не провел ни одного матча в НХЛ. За фарм-клуб «Лаваль Рокит» Флери набрал 6 (0+6) очков в 22 матчах АХЛ.

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Сергей Разин все материалы автора

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