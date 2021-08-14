«Сиэтл» подписал двусторонний контракт с Кэйлом Флери
04:48
Защитник Кэйл Флери подписал контракт с «Сиэтлом», сообщается на официальном сайте клуба.
Двустороннее соглашение с 22-летним канадцем рассчитано на год с зарплатой в 750 тысяч долларов.
Флери был выбран «Сиэтлом» на драфте расширения. В минувшем сезоне защитник выступал за «Монреаль», однако не провел ни одного матча в НХЛ. За фарм-клуб «Лаваль Рокит» Флери набрал 6 (0+6) очков в 22 матчах АХЛ.
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю