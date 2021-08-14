Инсайдер Эллиотт Фридман: «Некоторые команды не в восторге от того, что они видят с плечом Тарасенко»

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман поделился информацией о возможном обмене форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.

«Одна из вещей, которые я слышал, — это то, что некоторые команды не в восторге от того, что они видят с плечом Тарасенко. Думаю, это одна из причин, по которой обмен еще не совершен», — сказал Фридман в подкасте 31 Thoughts.

Напомним, что Тарасенко перенес три операции на плече — в 2018, 2019 и 2020 годах.

У хоккеиста осталось два года по действующему контракту с зарплатой 7,5 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне НХЛ российский форвард провел 24 матча и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф он набрал два (2+0) очка в четырех играх.