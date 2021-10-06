Александр Барков продлит контракт с «Флоридой» до конца октября
Капитан «Флориды» продлит контракт с клубом
10:36
Нападающий «Флориды» Александр Барков продлит контракт с клубом. Официально об этом должно быть объявлено до конца октября, сообщает TSN.
У 25-летнего финна остался последний год контракта, по которому он зарабатывает 5,9 миллиона долларов за сезон.
Барков был выбран «Пантерами» на драфте-2013 под общим вторым номером. С тех пор нападающий провел в лиге 529 матчей и набрал 465 (181+284) очков.
Ранее Барков впервые в карьере завоевал «Селки Трофи» как лучший форвард НХЛ оборонительного плана.
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