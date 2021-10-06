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Александр Барков продлит контракт с «Флоридой» до конца октября

Капитан «Флориды» продлит контракт с клубом
10:36
Александр Барков. Фото Getty Images
Александр Барков. Фото Getty Images
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Нападающий «Флориды» Александр Барков продлит контракт с клубом. Официально об этом должно быть объявлено до конца октября, сообщает TSN.

У 25-летнего финна остался последний год контракта, по которому он зарабатывает 5,9 миллиона долларов за сезон.

Барков был выбран «Пантерами» на драфте-2013 под общим вторым номером. С тех пор нападающий провел в лиге 529 матчей и набрал 465 (181+284) очков.

Ранее Барков впервые в карьере завоевал «Селки Трофи» как лучший форвард НХЛ оборонительного плана.

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Иван Шитик все материалы автора

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