Александр Барков продлит контракт с «Флоридой» до конца октября

Нападающий «Флориды» Александр Барков продлит контракт с клубом. Официально об этом должно быть объявлено до конца октября, сообщает TSN.

У 25-летнего финна остался последний год контракта, по которому он зарабатывает 5,9 миллиона долларов за сезон.

Барков был выбран «Пантерами» на драфте-2013 под общим вторым номером. С тех пор нападающий провел в лиге 529 матчей и набрал 465 (181+284) очков.

Ранее Барков впервые в карьере завоевал «Селки Трофи» как лучший форвард НХЛ оборонительного плана.