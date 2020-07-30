Овечкин готов к плей-офф! Уже выстрелил дублем в ворота «Каролины»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился еще одним голом в контрольном матче против «Каролины» (3:1, после второго периода).

Для россиянина это второй гол после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Также он ассистировал Евгению Кузнецову.

34-летний Александр Овечкин в текущем сезоне провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 67 (48+19) очков. Он разделил звание лучшего снайпера с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком.