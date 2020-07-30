НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Овечкин готов к плей-офф! Уже выстрелил дублем в ворота «Каролины»

00:47
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Теги:

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отметился еще одним голом в контрольном матче против «Каролины» (3:1, после второго периода).

Для россиянина это второй гол после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Также он ассистировал Евгению Кузнецову.

34-летний Александр Овечкин в текущем сезоне провел 68 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 67 (48+19) очков. Он разделил звание лучшего снайпера с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир