Овечкин догнал Хоу по количеству голов для игроков старше 36 лет. Рекорд удерживает Селянне
Овечкин догнал Хоу по количеству голов для игроков старше 36 лет
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 774-ю шайбу в НХЛ. Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом».
Для форварда эта шайба стала 44-й в нынешнем сезоне. Он также сравнялся с легендарным форвардом Горди Хоу по количеству голов в сезоне для игрока в возрасте старше 36 лет. Теперь они делят второе место в истории по этому показателю.
Лидерство удерживает финский нападающий Теему Селянне. В сезоне-2006/07 он забил 48 голов в возрасте 36 лет.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|72
|46
|26
|100
|2
|Рейнджерс
|72
|46
|26
|98
|3
|Питтсбург
|72
|41
|31
|92
|4
|Вашингтон
|70
|38
|32
|86
|5
|Айлендерс
|70
|33
|37
|75
|6
|Коламбус
|72
|33
|39
|72
|7
|Филадельфия
|71
|23
|48
|57
|8
|Нью-Джерси
|72
|25
|47
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|71
|50
|21
|106
|2
|Торонто
|71
|46
|25
|98
|3
|Бостон
|71
|45
|26
|95
|4
|Тампа-Бэй
|71
|43
|28
|94
|5
|Детройт
|71
|28
|43
|65
|6
|Баффало
|73
|26
|47
|63
|7
|Оттава
|70
|26
|44
|58
|8
|Монреаль
|71
|20
|51
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|71
|51
|20
|108
|2
|Миннесота
|70
|43
|27
|92
|3
|Сент-Луис
|71
|41
|30
|92
|4
|Нэшвилл
|70
|41
|29
|86
|5
|Даллас
|71
|40
|31
|84
|6
|Виннипег
|72
|33
|39
|77
|7
|Чикаго
|71
|24
|47
|59
|8
|Аризона
|71
|22
|49
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|71
|43
|28
|95
|2
|Эдмонтон
|72
|42
|30
|89
|3
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|86
|4
|Вегас
|72
|39
|33
|82
|5
|Ванкувер
|72
|34
|38
|78
|6
|Анахайм
|72
|28
|44
|68
|7
|Сан-Хосе
|70
|29
|41
|67
|8
|Сиэтл
|71
|23
|48
|52
Результаты / календарь
31.03
1.04
2.04
3.04
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8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
|10.04
|01:00
|
Нэшвилл – Флорида
|- : -
|10.04
|02:00
|
Детройт – Коламбус
|- : -
|10.04
|02:00
|
Рейнджерс – Оттава
|- : -
|10.04
|02:00
|
Сиэтл – Калгари
|- : -
|10.04
|02:00
|
Торонто – Монреаль
|- : -
|10.04
|02:00
|
Филадельфия – Анахайм
|- : -
|10.04
|03:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|- : -
|10.04
|05:00
|
Ванкувер – Сан-Хосе
|- : -
|10.04
|05:00
|
Вегас – Аризона
|- : -
|10.04
|05:00
|
Эдмонтон – Колорадо
|- : -
|10.04
|20:30
|
Вашингтон – Бостон
|- : -
|10.04
|23:00
|
Питтсбург – Нэшвилл
|- : -
|10.04
|23:59
|
Миннесота – Лос-Анджелес
|- : -
|10.04
|23:59
|
Тампа-Бэй – Баффало
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|71
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|71
|103
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|66
|56
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|71
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|72
|47
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|49
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|47
|2.1
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|56
|2.16
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