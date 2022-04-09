Овечкин догнал Хоу по количеству голов для игроков старше 36 лет. Рекорд удерживает Селянне

Овечкин догнал Хоу по количеству голов для игроков старше 36 лет

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 774-ю шайбу в НХЛ. Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом».

Для форварда эта шайба стала 44-й в нынешнем сезоне. Он также сравнялся с легендарным форвардом Горди Хоу по количеству голов в сезоне для игрока в возрасте старше 36 лет. Теперь они делят второе место в истории по этому показателю.

Лидерство удерживает финский нападающий Теему Селянне. В сезоне-2006/07 он забил 48 голов в возрасте 36 лет.