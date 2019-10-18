«Оттава» по буллитам проиграла «Вегасу»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» на своем льду обыграл «Оттаву» в серии послематчевых буллитов со счетом 3:2. Российские игроки «Сенаторз» Никита Зайцев и Владислав Наместников результативными действиями не отметились.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Оттава» — 3:2 Б (2:1, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Смит — 6 (Маршессо), 4:12 — 1:0. Шабо — 1 (К. Браун, Тирни), 5:12 — 1:1. Холден — 1 (бол., Стоун, Пачоретти), 13:32 — 2:1. Пажо — 2 (Эннис, К. Браун), 44:25 — 2:2.

Победный буллит: Маршессо.

Вратари: Флери — Нильссон.

Штраф: 13 — 11.

Броски: 54 (16+16+20+2) — 39 (13+11+10+5).

Наши: — - Зайцев (24.21/1/0), Наместников (21.43/3/0).

18 октября. Парадайс. T-Mobile Arena.