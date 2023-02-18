«Оттава» проиграла «Чикаго». Зайцев сделал голевую передачу
«Оттава» на своем льду потерпела поражение от «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4 ОТ. «Блэкхокс» прервали неудачную серию из трех поражений.
Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев отметился одной голевой передачей.
«Чикаго» идет на 16-м месте в Западной конференции — 39 очков. «Оттава» — 13-я в Восточной конференции (56 очков).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Чикаго» — 3:4 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 0:1)
Голы: Кейн — 10 (Доми, Маккейб), 0:44 — 0:1. Пинто — 13 (Брассар, Зайцев), 27:31 — 1:1. Жиру — 22 (Дебринкэт, Браннстрем), 42:11 — 2:1. Ткачак — 23 (Батерсон, Штюцле), 44:53 — 3:1. Лафферти — 10 (мен.), 50:49 — 3:2. Кейн — 11 (Доми), 56:55 — 3:3. Атанасиу — 12 (Т. Джонсон, Маккейб), 62:52 — 3:4.
Вратари: Сегорд — Мразек.
Штраф: 6 — 6.
Броски: 31 (9+11+7+4) — 32 (10+6+14+2).
Наши: Зайцев (17.45/0/0), Зуб (18.33/0/0) — -.
18 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre. 19125 зрителей.
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Айлендерс – Питтсбург
|5 : 4
|18.02
|03:00
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Оттава – Чикаго
|3 : 4 ОТ
|18.02
|04:00
|
Миннесота – Даллас
|- : -
|18.02
|05:00
|
Эдмонтон – Рейнджерс
|- : -
|18.02
|05:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|- : -
|18.02
|22:00
|
Нэшвилл – Флорида
|- : -
|18.02
|22:00
|
Сент-Луис – Колорадо
|- : -
|И
|О
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|99
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|53
|80
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|54
|78
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|55
|42
|
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Давид Пастрняк
Бостон
|54
|39
|
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Тэйдж Томпсон
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|53
|36
|И
|КН
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|1.90
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