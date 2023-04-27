Отсутствие Ничушкина в «Колорадо» не связано с юридическими проблемами

Отсутствие нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина не связано с юридическими проблемами, сообщает The Denver Gazette со ссылкой на главного тренера команды Джареда Беднара.

По данным источника, тренер также уточнил, что отсутствие Ничушкина не связано с проблемами со здоровьем или дисциплиной. Беднар сказал, что команда остается на связи с игроком.

Нападающий пропустил три последних матча серии Кубка Стэнли с «Сиэтлом» (2-3 в серии).

Ранее сообщалось, что отсутствие Ничушкина связано с алкоголем. Однако агент россиянина опроверг эту информацию.