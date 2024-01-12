Орлов толкнул игрока «Анахайма» на Кочеткова и нанес вратарю травму

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Анахайм» (6:3).

В одном из эпизодов второго периода защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов возле своих ворот толкнул Исака Лундстрема на своего голкипера Петра Кочеткова, в результате чего вратарь получил повреждение и был заменен на 33-й минуте при счете 3:3.

На счету Кочеткова в этой встрече 10 отраженных бросков.