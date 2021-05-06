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Орлов стал второй звездой матча против «Рейнджерс»

06:25
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Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс» (4:2).

Россиянин, который набрал 201 (45+156) очко в НХЛ, оформил ассистентский хет-трик. Первой звездой стал форвард Ти Джей Оши, третья звезда — вратарь Витек Ванечек.

В текущем сезоне Орлов провел 48 матчей, в которых набрал 21 (8+13) очко.

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