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Ничушкин пропустил матч с «Сент-Луисом» из-за травмы

12:41
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Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:2) из-за травмы, сообщает журналист The Athletic Петер Бауг.

Сообщается, что у 26-летнего россиянина травма верхней части тела. Он может вернуться на лед во второй встрече с «Сент-Луисом», которая состоится в воскресенье, 4 апреля (начало — в 4.00 мск).

В сезоне-2020/21 Ничушкин провел 35 матчей за «Колорадо», на его счету 17 (8+9) очков.

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