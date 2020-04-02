Олимпийский чемпион, защитник ЦСКА Алексей Марченко в интервью «СЭ» предположил, почему НХЛ не спешит завершать сезон. Ранее в КХЛ приняли решение не определять победителя из-за распространения коронавируса.

— Вы не удивлены, что НХЛ ищет варианты продолжить сезон?

— Они не хотят терять деньги.

— Но каково хоккеистам! Мало того, что изоляция до 6 апреля, так еще и нет конкретной даты, когда все начнется. Невозможно же подготовиться.

— Это правда, но опять же абсолютно все в НХЛ в одинаковых условиях. Нет такого, что одна команда работает, а остальные на карантине. Да, не получится вернуться в том состоянии, что прежде, возможны сюрпризы, но ни у кого нет преимущества.

— Вы долгое время играли в «Детройте», затем переехали в «Торонто». Эти клубы не связывались с вами?

— Какой-то интерес ко мне из-за океана был, но во время сезона я особо не вникал, так как это было бы некрасиво по отношению к ЦСКА.

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