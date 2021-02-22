Олимпийский чемпион по хоккею Александр Волчков прокомментировал обвинения тренера Андрея Назарова в адрес российского нападающего «Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки в Риге в 2011 году.

«Конечно, вопросы в первую очередь следует задавать непосредственным участникам этой истории. На мой взгляд, творится просто черт-те что. Какие только подробности не всплывают спустя годы... К сожалению, как в мире вообще, так и в спорте в частности сегодня царят нечеловеческие отношения. Вообще, нужно спросить у Назарова, какие цели он преследовал, рассказывая данную историю. Может, он таким образом хочет найти себе работу», — сказал Волчков в интервью RT.

22 февраля стало известно, что российский нападающий «Рейнджерс» временно не будет играть за команду.

В «Рейнджерс» отметили, что Панарин отрицает все обвинения, и назвали произошедшее попыткой запугать игрока. Также в клубе отметили, что россиянин потрясен произошедшим, поэтому он проведет некоторое время вне клуба. В клубе из Нью-Йорка выразили свою поддержку хоккеисту, а также пообещали оказать помощь в поиске источника этих необоснованных обвинений.