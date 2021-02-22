Главный тренер «Флориды» оценил положение Бобровского в команде

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль заявил, что голкипер Сергей Бобровский не потерял статус первого номера команды. В последних матчах чаще появляется вратарь Крис Дриджер.

«Дриджер поймал кураж и показывает отличную игру. У Боба будет полно возможностей вернуться», — приводит слова тренера в Twitter журналист Джордж Ричардс.

В нынешнем сезоне 32-летний россиянин провел 8 матчей, в которых отражал в среднем 88,9 процента бросков и показал коэффициент надежности 3,18.