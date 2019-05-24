Обозреватель LA Times: "Заслужил ли Войнов второй шанс? Это серьезная проблема"

Обозреватель Los Angeles Times Хелен Эллиотт высказала свое мнение по поводу решения независимого арбитра сократить дисквалификацию российского защитника Вячеслава Войнова.

Арбитр поддержал решение НХЛ о дисквалификации на один сезон. Однако, по его словам, в срок дисквалификации можно внести 41 игру сезона-2018/19. Таким образом, отстранение Войнова закончится в середине сезона-2019/20.

– Да, он отбыл свой срок. Заслужил ли он второй шанс? Или у него уже были в торой, и третий шансы, когда его не арестовали и не депортировали?

Это моральная проблема и более серьезная проблема. Смысл в том, что хоккеист, которого обвинили в домашнем насилии, теряет свои права на уважение и доверие.

"Короли" уже решили, что он утратил привилегию играть за них. И есть надежда, что 30 других команд встанут за ним в очередь.