«Нью-Джерси» — «Нэшвилл»: видеообзор матча

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграл «Нью-Джерси» — 3:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «Предаторз» отличились Роман Йоси, Люк Евангелиста и Райан О'Райлли, реализовавший победный буллит. У «Дэвилз» шайбы забросили Джек Хьюз и Крис Тирни.

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