Защитник «Бостона» Здено Хара рассказал, как относится к своей роли капитана. Он старается во время паузы в сезоне из-за коронавируса из дома поддерживать связь с одноклубниками по телефону.

— Чем больше времени проходит, тем лучше начинаешь понимать, что нужно уметь делиться обязанностями лидера. У нас стали появляться опытные ребята, которые уже выигрывали Кубок Стэнли, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Хары. — Возрастные игроки. И они помогли мне стать лучшим капитаном. Просто надо принять как факт то, что в некоторых ситуациях надо довериться своим ощущениям, своему внутреннему чувству. Принимая решения для команды, нужно оставаться самим собой, и не думать, что ты лучше или хуже других. Делай то, что пойдет на пользу команде.

Нужно быть другом, партнером. Для меня это очень важно. Нужно использовать свой опыт, чтобы помочь молодым ребятам освоиться в лиге. Я люблю хоккей и поступаю так не только потому, что являюсь капитаном. Я просто помогаю одноклубникам любым способом, в любом качестве. Всем, чем могу.