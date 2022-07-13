Трочек — о Панарине: «Возможность сыграть с ним — это то, чего у меня никогда не было»
Трочек в предвкушении будущей игры вместе с Панариным
Новичок «Нью-Йорка» Винс Трочек рассказал о возможности сыграть с нападающим Артемием Панариным.
«Шанс сыграть с ним — это то, о чем мечтают все. Он особенный талант. Было здорово наблюдать за ним на протяжении многих лет. Возможность сыграть с Панариным — это то, чего у меня никогда не было», — цитирует Трочека пресс-служба клуба.
Сегодня стало известно, что 29-летний американец подпишет с «Нью-Йорком» контракт на 7 лет.
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|0
|0
|0
|0
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|0
|0
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
|0
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|0
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|0
|Тихоокеанский дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
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|0
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|2
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|0
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|0
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|3
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|0
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|0
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|0
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|Лос-Анджелес
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