Новичок «Нью-Йорка» Винс Трочек рассказал о возможности сыграть с нападающим Артемием Панариным.

«Шанс сыграть с ним — это то, о чем мечтают все. Он особенный талант. Было здорово наблюдать за ним на протяжении многих лет. Возможность сыграть с Панариным — это то, чего у меня никогда не было», — цитирует Трочека пресс-служба клуба.

Сегодня стало известно, что 29-летний американец подпишет с «Нью-Йорком» контракт на 7 лет.