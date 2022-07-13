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Сегодня, 23:25

Трочек — о Панарине: «Возможность сыграть с ним — это то, чего у меня никогда не было»

Трочек в предвкушении будущей игры вместе с Панариным
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Новичок «Нью-Йорка» Винс Трочек рассказал о возможности сыграть с нападающим Артемием Панариным.

«Шанс сыграть с ним — это то, о чем мечтают все. Он особенный талант. Было здорово наблюдать за ним на протяжении многих лет. Возможность сыграть с Панариным — это то, чего у меня никогда не было», — цитирует Трочека пресс-служба клуба.

Сегодня стало известно, что 29-летний американец подпишет с «Нью-Йорком» контракт на 7 лет.

Источник: https://twitter.com/NYRangers/status/1547313170250883073
Артемий Панарин
Винс Трочек
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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