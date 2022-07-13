Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал переход российского форварда Ильи Михеева в «Ванкувер».

«Насколько я понял, «Торонто» в связи с финансовыми затруднениями не смог предложить Михееву такие деньги, которые просил его агент, и такие деньги предложил «Ванкувер». Прошедший сезон для Ильи выдался хорошим, играл он здорово, — сказал Кравчук. — Четырехлетний контракт — это хорошее предложение. Будем надеяться, что он будет играть также или даже усилит свою игру», — цитирует ТАСС Кравчука.

27-летний россиянин подписал 4-летний контракт на сумму 19 миллионов долларов — по 4,75 миллиона за сезон.

Три прошлых сезона Михеев провел в «Торонто». На его счету 72 (36+26) очка в 146 матчах регулярного чемпионата и 4 (2+2) очка в 19 играх плей-офф.