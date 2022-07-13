Кравчук — о переходе Михеева в «Ванкувер»: «Четырехлетний контракт — это хорошее предложение»
Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук прокомментировал переход российского форварда Ильи Михеева в «Ванкувер».
«Насколько я понял, «Торонто» в связи с финансовыми затруднениями не смог предложить Михееву такие деньги, которые просил его агент, и такие деньги предложил «Ванкувер». Прошедший сезон для Ильи выдался хорошим, играл он здорово, — сказал Кравчук. — Четырехлетний контракт — это хорошее предложение. Будем надеяться, что он будет играть также или даже усилит свою игру», — цитирует ТАСС Кравчука.
27-летний россиянин подписал 4-летний контракт на сумму 19 миллионов долларов — по 4,75 миллиона за сезон.
Три прошлых сезона Михеев провел в «Торонто». На его счету 72 (36+26) очка в 146 матчах регулярного чемпионата и 4 (2+2) очка в 19 играх плей-офф.
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|Детройт
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|5
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|0
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|6
|Тампа-Бэй
|0
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|Торонто
|0
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|0
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
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|0
|0
|4
|Калгари
|0
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|0
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|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
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|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
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