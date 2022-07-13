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13 июля, 23:38

Ягр пошутил о рынке свободных агентов НХЛ: «50 лет, медленный, звоните в любое время»

Ягр пошутил о рынке свободных агентов НХЛ
Руслан Минаев
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Нападающий Яромир Ягр в шутливой форме прокомментировал открытие рынка свободных агентов в НХЛ.

«Генменеджеры НХЛ, я тоже свободный агент. Снова. Рост — 190 см, вес — 120 кг, 50 лет. Медленный, но сильный, с хорошими руками. Могу добавить опыта и хочу играть только домашние матчи. Звоните в любое время. А еще я владею клубом в чешской лиге и ищу защитника. Без шуток», — написал Ягр в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что 50-летний чех может сыграть за «Кладно» в следующем сезоне.

В минувшем сезоне Ягр набрал 19 (8+11) очков в 43 матчах за «Кладно».

Источник: https://twitter.com/68Jagr/status/1547294279831257094
Яромир Ягр
Хоккей
НХЛ
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