Ягр пошутил о рынке свободных агентов НХЛ: «50 лет, медленный, звоните в любое время»

Нападающий Яромир Ягр в шутливой форме прокомментировал открытие рынка свободных агентов в НХЛ.

«Генменеджеры НХЛ, я тоже свободный агент. Снова. Рост — 190 см, вес — 120 кг, 50 лет. Медленный, но сильный, с хорошими руками. Могу добавить опыта и хочу играть только домашние матчи. Звоните в любое время. А еще я владею клубом в чешской лиге и ищу защитника. Без шуток», — написал Ягр в своем Twitter.

Ранее сообщалось, что 50-летний чех может сыграть за «Кладно» в следующем сезоне.

В минувшем сезоне Ягр набрал 19 (8+11) очков в 43 матчах за «Кладно».