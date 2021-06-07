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Нолан Патрик хочет покинуть «Филадельфию»

10:54
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Нападающий «Филадельфии» Нолан Патрик хочет покинуть клуб. Игрока не устраивает его положение в команде, сообщает TFP.

2-ой номер драфта 2017 года в прошедшем сезоне провел 52 матча и набрал 9 (4+5) очков. Из-за проблем со здоровьем нападающий пропустил весь сезон-2019/20.

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