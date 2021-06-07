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«Монреаль» не уступает в счете в плей-офф на протяжении 376 минут

07:12
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«Монреаль» победил «Виннипег» (5:1, 3-0) в рамках 2-го раунда Кубка Стэнли.

«Монреаль» продолжил свою кубковую серию, по ходу которой «Канадиенс» не уступают в счете на протяжении 376:14. Это пятый результат в истории НХЛ.

Длиннее подобные серии были также у «Монреаля» (в 1960-м — 488:38 и в 1978-м — 388:43), а также у «Бостона» (2013 год — 436:48) и «Чикаго» (1992 год — 405:59).

Успешный отрезок «Канадиенс» начался еще 27 мая с пятого матча противостояния с «Торонто» (4:3 ОТ). Начиная с той игры, «Монреаль» одержал в нынешнем плей-офф уже шесть побед подряд и каждый поединок провел с позиции силы, забивая первым.

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