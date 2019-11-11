НХЛ назвала трех лучших игроков минувшей недели, сообщает официальный сайт лиги.

Третья звезда — защитник «Колорадо» Кэйл Макар. В трех матчах он забросил 3 шайбы и отдал 3 результативные передачи.

Второй звездой назван нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс, набравший 9 (2+7) очков в четырех матчах прошедшей недели. В матче с «Чикаго» американец отдал четыре голевые передачи и установил личный рекорд.

Первой звездой признан голкипер «Оттавы» Андерс Нильссон. В трех матчах швед одержал три победы и отразил 96 бросков из 101 при коэффициенте надежности 1,64.

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