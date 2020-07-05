Никита Зайцев: «Тесты показали, что у меня никогда не было коронавируса»

Российский защитник «Оттавы» Никита Зайцев прокомментировал слухи о том, что он болел коронавирусом.

— Думаю, что наша команда не сможет играть до 1 января, где-то так, — цитирует Зайева официальный сайт НХЛ. — Пока не стартует новый регулярный чемпионат. Но это не значит, что до этого дня буду находиться в Европе. Нам из клуба пока не сообщали, когда мы должны вернуться. Видимо, четких планов в «Оттаве» еще нет. Нам скажут, когда прилететь. Но, конечно, еще будет какой-то тренировочный лагерь. Без дела мы сидеть не будем.

Я сидел на двухнедельном карантине, а когда приехал в Москву, то сделал два теста. Оба оказались отрицательными. Тесты показали, что у меня никогда и не было коронавируса. Вот такая интересная ситуация, потому что писали разное, что я заболел. Но это не так. И все публикации обо мне — по барабану. Пусть что угодно пишут.