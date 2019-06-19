Никита Кучеров: "Мне далеко до Овечкина и Малкина"

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров высказал мнение, что ему еще далеко до соотечественников Александра Овечкина ("Вашингтон") и Евгения Малкина ("Питтсбург").

Кучеров по итогам сезона стал обладателем "Арт Росс Трофи" (лучший бомбардир регулярного чемпионата). Кроме того, он претендует на "Харт Трофи" (самый полезный игрок) и приз Теда Линдсея (лучший хоккеист по мнению профсоюза).

– Я здесь первый раз, поэтому пока рано говорить о том, что я перехватил эстафетную палочку, – цитирует Кучерова сайт НХЛ. – Овечкин и Малкин сюда приезжают постоянно, мне до них пока далеко. Но я буду стараться двигаться дальше. Вообще у нас в России хорошая хоккейная школа. Спасибо тренерам, которые работают в правильном направлении. Сейчас вырастает новое поколение, ребята постоянно развиваются и стремятся играть в лучшей лиге мира.