Никита Гусев возобновил тренировки с «Нью-Джерси»
20:04
Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев 17 февраля возобновил тренировки с командой, пишет в Twitter журналист Аманда Стейн.
Накануне россиянин был исключен из ковид-протокола НХЛ.
В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-6».
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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