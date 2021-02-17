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Никита Гусев возобновил тренировки с «Нью-Джерси»

20:04
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Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев 17 февраля возобновил тренировки с командой, пишет в Twitter журналист Аманда Стейн.

Накануне россиянин был исключен из ковид-протокола НХЛ.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых отметился одной результативной передачей при показателе полезности «-6».

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