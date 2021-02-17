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Никита Гусев исключен из ковид-протокола НХЛ

02:51
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Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев исключен из ковид-протокола НХЛ. Однако россиянин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата против «Рейнджерс», пишет в Twitter журналист Аманда Стейн.

Еще один россиянин — Дмитрий Куликов — все еще остается в COVID-протоколе.

«Нью-Джерси» 16 февраля приступил к тренировкам после вынужденного карантина.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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