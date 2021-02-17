Никита Гусев исключен из ковид-протокола НХЛ
02:51
Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев исключен из ковид-протокола НХЛ. Однако россиянин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата против «Рейнджерс», пишет в Twitter журналист Аманда Стейн.
Еще один россиянин — Дмитрий Куликов — все еще остается в COVID-протоколе.
«Нью-Джерси» 16 февраля приступил к тренировкам после вынужденного карантина.
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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