Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев исключен из ковид-протокола НХЛ. Однако россиянин пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата против «Рейнджерс», пишет в Twitter журналист Аманда Стейн.

Here's your #NJDevils lineup tonight!



?Butcher and Carrick draw in for season debuts

?No Ryan Murray (did not take warmups)

? Welcome back, Mackenzie Blackwood pic.twitter.com/dAzSDEty1d — Amanda Stein (@amandacstein) February 16, 2021

Еще один россиянин — Дмитрий Куликов — все еще остается в COVID-протоколе.

«Нью-Джерси» 16 февраля приступил к тренировкам после вынужденного карантина.