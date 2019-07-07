Никита Александров: "Сент-Луис" - клуб, способный побеждать"

Российский нападающий Никита Александров надеется, что ему удастся закрепиться в составе "Сент-Луиса". Обладатели Кубка Стэнли "Блюз" выбрали его на драфте под номером 62.

- Я был воодушевлен, потому что они выиграли Кубок Стэнли не просто так, - цитирует русскоязычная версия сайта НХЛ Александрова. - Это клуб, способный побеждать. Выигрывать хотят все, так что я очень рад оказаться в такой организации. Мне правда очень надо хорошо провести лето, после чего станет понятно, что мне нужно сделать для следующего шага вперед.

В течение года они со мной говорили. Особенно хорошо мы пообщались на тестах в Баффало. Перед драфтом у меня было чувство, что они меня выберут во втором раунде. И все получилось как надо