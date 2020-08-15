Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал поражение от «Айлендерс» (2:5) во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ (счет в серии — 0:2).

— Мы знаем, что должны играть лучше, — приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина. — Начиная с меня и заканчивая всеми остальными. Мы уже бывали в этой ситуации. Мы знаем, как нужно бороться, как нужно играть — и еще себя покажем. Я верю в этот коллектив, и мы все верим друг в друга. Никакой паники нет, но мы знаем, что пока не показали своей игры. Мы знаем свои сильные стороны, знаем, что должны сделать, чтобы вернуться в эту серию.

Мы хорошо знаем систему «Айлендерс», посмотрели достаточно видео и понимаем, как играть против таких соперников. Нам нужно просто лучше это делать. У нас для этого достаточно мастерства и характера. Будем двигаться от матча к матчу. Про сегодняшний нужно забыть и готовиться к следующему. Ничего еще не кончено.