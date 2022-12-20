Ник Дауд побил рекорд Овечкина по скорости дубля в истории «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтона» Ник Дауд забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» за 11 секунд.

32-летний форвард стал автором второго по скорости дубля в истории «Кэпиталз». Он делит вторую строчку с Дэннисом Маруком, которому также удавалось забросить две шайбы за 11 секунд.

Рекорд принадлежит Стивену Личу, который делал дубль за 10 секунд. Третье место делят Александр Овечкин и Бобби Гоулд — оба забрасывали две шайбы за 12 секунд.