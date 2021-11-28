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Ничушкин в матче с «Нэшвиллом» забросил пятую шайбу в сезоне

07:24
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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

26-летний россиянин забросил шайбу на 47-й минуте и сделал счет 4:1. Для него это пятый гол в сезоне.

На данный момент Ничушкин набрал 8 (5+3) очка в 9 матчах сезона.

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Сергей Разин все материалы автора
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