Ничушкин в матче с «Нэшвиллом» забросил пятую шайбу в сезоне

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

26-летний россиянин забросил шайбу на 47-й минуте и сделал счет 4:1. Для него это пятый гол в сезоне.

На данный момент Ничушкин набрал 8 (5+3) очка в 9 матчах сезона.