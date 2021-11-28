Бучневич, Барбашев и Тарасенко стали звездами матча против «Коламбуса»
06:42
«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Коламбус» со счетом 6:3.
Первой звездой встречи признан Павел Бучневич, который набрал 3 (2+1) очка. Второй звездой стал автор дубля Иван Барбашев, третья звезда — Владимир Тарасенко, который оформил ассистентский хет-трик.
Для Бучневича и Барбашева это первые дубли в текущем сезоне, Тарасенко впервые в сезоне набрал 3 очка за матч.
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