Таблица лучших бомбардиров НХЛ: Макдэвид вышел в лидеры, Драйзайтль догнал Овечкина

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид вышел в лидеры таблицы лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22.

Канадец отличился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (5:2), теперь у него 47 (16+31) очков. Одноклубник Макдэвида, Леон Драйзайтль сделал одну результативную передачу и сравнялся с Александром Овечкиным, теперь у обоих игроков по 46 очков.

Драйзайтль опережает Овечкина по количеству заброшенных шайб: на счету немца 23 гола, у россиянина — 21 гол. Также форвард «Эдмонтона» сохраняет лидерство в списке лучших снайперов, Овечкин идет на второй строчке.

Список лучших бомбардиров НХЛ сезона-2021/22:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») — 47 очков (16+31)

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») — 46 очков (23+23)

3. Александр Овечкин («Вашингтон») — 46 очков (21+25)

4. Назем Кадри («Колорадо») — 38 очков (11+27)

5. Стивен Стэмкос («Тампа») — 34 очка (13+21)