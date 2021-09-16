НХЛ вакцинирует 98 процентов хоккеистов до старта сезона-2021/22
17:37
Журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли в своем Twitter сообщил, что 98 процентов игроков НХЛ вакцинируются от коронавируса к началу сезона.
«Лига планирует вакцинировать 98 процентов игроков перед началом сезона. Не будут вакцинированы и будут подчиняться более строгим антиковидным протоколам 10-15 игроков», — приводит слова заместителя комиссара НХЛ Билли Дэйлии журналист.
Сезон НХЛ начнется 12 октября. Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли стала «Тампа».
Читайте также
«Те, кто считал, что с приходом Карпина сборная начнет феерить, — типичные дилетанты». Большое интервью Кержакова
Хоркина отреагировала на высказывание Болгарской федерации художественной гимнастики в адрес Винер-Усмановой
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю