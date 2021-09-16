НХЛ вакцинирует 98 процентов хоккеистов до старта сезона-2021/22

Журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли в своем Twitter сообщил, что 98 процентов игроков НХЛ вакцинируются от коронавируса к началу сезона.

«Лига планирует вакцинировать 98 процентов игроков перед началом сезона. Не будут вакцинированы и будут подчиняться более строгим антиковидным протоколам 10-15 игроков», — приводит слова заместителя комиссара НХЛ Билли Дэйлии журналист.

At #NHL Player Media Tour in Chicago, deputy commissioner Bill Daly tells @DailyFaceoff the league is projecting 98% of players will be fully vaccinated prior to start of the season.



Expectation is 10-15 total players will be unvaccinated — subject to more stringent protocols. — Frank Seravalli (@frank_seravalli) September 16, 2021

Сезон НХЛ начнется 12 октября. Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли стала «Тампа».