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НХЛ вакцинирует 98 процентов хоккеистов до старта сезона-2021/22

17:37
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Журналист Daily Faceoff Фрэнк Серавалли в своем Twitter сообщил, что 98 процентов игроков НХЛ вакцинируются от коронавируса к началу сезона.

«Лига планирует вакцинировать 98 процентов игроков перед началом сезона. Не будут вакцинированы и будут подчиняться более строгим антиковидным протоколам 10-15 игроков», — приводит слова заместителя комиссара НХЛ Билли Дэйлии журналист.

Сезон НХЛ начнется 12 октября. Победителем последних двух розыгрышей Кубка Стэнли стала «Тампа».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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