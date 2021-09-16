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Защитник «Эдмонтона» Саморуков восстановился от травмы плеча и готов вернуться на лед

09:29
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Защитник «Эдмонтона» Дмитрий Саморуков восстановился от травмы плеча, сообщает журналист The Athletic Дэниэл Ньюджент-Боумэн со ссылкой на генерального менеджера «Ойлерз» Кена Холланда.

22-летний россиянин готов принимать участие в официальных матчах.

Саморуков получил травму плеча во время выступлений за ЦСКА на правах аренды в сезоне-2020/21. Защитник провел 48 матчей в составе армейцев и набрал 8 (2+6) очков.

«Эдмонтон» проведет первый предсезонный матч 27 сентября против «Калгари».

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Иван Торопцев все материалы автора

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