Защитник «Эдмонтона» Саморуков восстановился от травмы плеча и готов вернуться на лед
09:29
Защитник «Эдмонтона» Дмитрий Саморуков восстановился от травмы плеча, сообщает журналист The Athletic Дэниэл Ньюджент-Боумэн со ссылкой на генерального менеджера «Ойлерз» Кена Холланда.
22-летний россиянин готов принимать участие в официальных матчах.
Dmitri Samorukov is cleared to play games, Ken Holland says. Samorukov sustained a shoulder injury while playing in Russia in January.— Daniel Nugent-Bowman (@DNBsports) September 15, 2021
Саморуков получил травму плеча во время выступлений за ЦСКА на правах аренды в сезоне-2020/21. Защитник провел 48 матчей в составе армейцев и набрал 8 (2+6) очков.
«Эдмонтон» проведет первый предсезонный матч 27 сентября против «Калгари».
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