Защитник «Эдмонтона» Саморуков восстановился от травмы плеча и готов вернуться на лед

Защитник «Эдмонтона» Дмитрий Саморуков восстановился от травмы плеча, сообщает журналист The Athletic Дэниэл Ньюджент-Боумэн со ссылкой на генерального менеджера «Ойлерз» Кена Холланда.

22-летний россиянин готов принимать участие в официальных матчах.

Dmitri Samorukov is cleared to play games, Ken Holland says. Samorukov sustained a shoulder injury while playing in Russia in January. — Daniel Nugent-Bowman (@DNBsports) September 15, 2021

Саморуков получил травму плеча во время выступлений за ЦСКА на правах аренды в сезоне-2020/21. Защитник провел 48 матчей в составе армейцев и набрал 8 (2+6) очков.

«Эдмонтон» проведет первый предсезонный матч 27 сентября против «Калгари».